Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'ne geldi!

Son dakika... Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'ne geldi!

20.12.2025 10:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Son dakika... Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'ne geldi!

Son dakika haberi... 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için dün gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, bu sabah ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Adliye #Sadettin Saran

İlgili Haberler

100'e yakın isim var... Cem Küçük'ten iddia: 'Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonu baş ağrıtır...'
100'e yakın isim var... Cem Küçük'ten iddia: 'Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonu baş ağrıtır...' AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'ın "Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ne kadar iddia varsa, o iddialardan daha ağır bir isim var..." ifadeleri kamuoyunda tartışılırken yeni bir iddia ise Cem Küçük'ten geldi. Küçük, soruşturma kapsamında 100’e yakın ismin geçtiğini ileri sürdü.
Uyuşturucu operasyonu… İfadeye çağrılan Sadettin Saran, İstanbul'a döndü
Uyuşturucu operasyonu… İfadeye çağrılan Sadettin Saran, İstanbul'a döndü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturma kapsamında savcılığa ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Saran’ın dönüşünde polis eşliğinde Çağlayan Adliyesi’ne götürülerek ifadesi alınacak. Hakkında gözaltı kararı bulunmazken, evinde arama yapıldı. Yurtdışındaki Saran gece saatlerinde İstanbul'a vardı.
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına yanıt
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına yanıt Can Holding’e yönelik yürütülen kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ, spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddialara yanıt verdi.