Bodrum Halk Plajı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi kapsamında oluşturulan ilk plaj, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkisinde açıldı.

Açılış programında gazetecilere açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Bayramla birlikte Bodrum'un sezona hızlı giriş yaptığını vurgulayan Ersoy, "Bu sene biliyorsunuz turist sayılarında ciddi bir artış var. İlk 4 aylık veriler oldukça olumlu geldi. Türkiye genelinde yüzde 12,22'lik bir artış yakaladık. Mayıs ayında da ramazan etkisine rağmen artışın devam etiğini gözlemliyoruz. İnşallah bütün sezon bu artış devam edecek. Bu sene için hedeflediğimiz turist sayısına erişeceğiz." dedi.

Geçen seneden itibaren hem hedefleri yükselttiklerini, hem de daha nitelikli turiste hitap edebilecek yeni bir turizm stratejisi belirleme kararı aldıklarını aktaran Ersoy, bu doğrultuda konaklama dışı geliri yüksek olan turisti hedeflediklerini, hem de turizmin 81 ile yayılmasını planladıklarını dile getirdi.