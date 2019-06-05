Haber takibi yapan gazeteciler ölümden döndü: TGS, Bu cinayete teşebbüstür

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel’e ait bir sürat teknesi çarptı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürat teknesinin hız kesmeden Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk TV muhabiri Onur Aydın’a çarptığı görülürken; yaşananlara otel yetkililerinin gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışmasının sebep olduğu iddia edildi.

Kazada ağır yaralanan kaptan Osman Demirkol’un yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken; adli işlemleri süren sürat teknesinin kaptanı Alper S.'nin ifadesinde, tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği kaydedildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) yapılan açıklamada ise, “Bodrum'daki Maça Kızı Oteli, görüntü alınmasını engellemek için sürat teknesiyle gazetecileri taşıyan sandala çarptı. Bu cinayete teşebbüstür. Soruşturmanın takipçisiyiz!” dendi.

DHA’nın haberine göre olay şöyle gelişti. Bodrum Göltürkbükü açıklarında dün, bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet gazetesi muhabiri Tezel, TV 100 muhabiri Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti. Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada, Maça Kızı Oteli'ne ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi, üzerinde oldukları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesine çarptı.

Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu. Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen 46 yaşındaki kaptan Osman Demirkol'u Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırdı. Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Osman Demirkol'un yakınları, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, yoğun batkım ünitesinde tutulduğunu, yaklaşık dört aylık bir tedavi sürecinin öngörüldüğünü belirtti.

TGS: Soruşturmanın takipçisiyiz

Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan yapılan açıklamada da kuş ifadelere yer verildi: “Bodrum'daki #MaçaKızı Oteli, görüntü alınmasını engellemek için sürat teknesiyle gazetecileri taşıyan sandala çarptı. Hürriyet'ten Cenker Tezel, Habertürk'ten Onur Aydın ve TV 100'den Metehan Ekşi ölümden döndü. Bu cinayete teşebbüstür. Soruşturmanın takipçisiyiz!”

TEKNENİN KAPTANI TUTUKLANDI

Gazetecilere vuran teknenin kaptanı Alper S. Bodrum nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.