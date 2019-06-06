Gazetecileri öldürüyordu: Kaçan kaptan tutuklandı

Bodrum’da Maçakızı Otel’e ait sürat teknesi, görev yapan gazetecileri taşıyan tekneyi çarparak batırdı. MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) olaya sert tepki gösterdi: Sürat teknesi çarpma anında hız kesmeyerek adeta terör estirmiştir. Akla ‘Kasıtlı mı yapıldı?’ sorusu geliyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.

MAÇAKIZI'NIN KAPTANI TUTUKLANDI

Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Bodrum'da önceki gün yaşanan bir kaza, medya dünyasını ayağa kaldırdı. Üç magazin muhabirinin görev yaptığı tekne, Maçakızı'na ait sürat teknesinin çarpması sonucu battı.

Gazeteciler canlarını zor kurtarırken, kaptan Osman Demirkoz ağır yaralandı. Olayın ardından MGD sert bir açıklama yaparak olayı kınadı. ARKASINA BİLE BAKMADI

MGD yönetimi, açıklamasında duruma şöyle tepki gösterdi: Maçakızı Otel'in sürat teknesi, olay anında dümen kırmayarak, sürat kesmeyerek adeta terör estirmiştir. Teknenin arkasına dahi bakmadan gitmesi, akla 'Kasıtlı mı yapıldı?' sorusunu getirmektedir. Olay adeta bir cinayet girişimi görüntüsü vermektedir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.

BU İŞİN SONU ÇOK TEHLİKELİ

Gazeteci arkadaşların verdiği ifadelere göre; görüntü alınmasını engellemeye yönelik bir 'kasıt' olma ihtimali yüksek... Eğer öyleyse durum çok vahim demektir. Ortada gerçekten bir kasıt varsa, birilerinin şiddetle cezalandırılması gerekir. Bacağını pervane kapan Osman Demirkoz’ün hayati tehlikesi bulunuyor.