Kocaeli'deki fabrika yangınında 4 işçi hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir fabrikada, sabah saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Çıkan yangın sonrasında çevre ilçeler dahil olmak üzere 30'a yakın itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 5 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.

Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, bina içerisinde ısıyı düşürerek ölen işçilerin cesetlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yanan fabrikanın alevlere teslim olduğu anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alev alev yanma anları görünüyor.