Tatilciler dönüş yolunda: İşte son durum

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti.

TEM yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor.

Yoğunluk, zaman zaman Sapanca gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 kara yollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında sürüyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.