Çakırözer: Adalet yolunu şaşırmış

Düzkan’ın adalet bürokrasisinde yaşanan bir skandal nedeniyle tahliyesinin geciktiğini belirten Çakırözer, “Denetimli serbestlik için gereken belgeler Eskişehir yerine Hendek Cezaevi’ne gönderiliyor. Düzkan, adaletin bu şekilde yolunu şaşırması yüzünden bayramı cezaevinde geçirmek zorunda kaldı” dedi. Çakırözer, “Kadın çalışmaları ile tanınan Düzkan, cezaevinden çıkan kadınların aileleri tarafından reddedildiğini, pek çoğunun kalacak ev bulmakta bile zorlandığını tespit etmiş. Sorunun çözümü için sivil toplum kuruluşlarının devreye girebileceğine işaret ediyor” diye konuştu.

Üstel’in özgürlüğüne kavuşması için iki başvurusunun olduğunu söyleyen Çakırözer, “Adalet Bakanlığı’ndan açık cezaevine sevk edilmeyi talep ediyor. Anayasa Mahkemesi’ne ise hak ihlali başvurusu yaptı. Hakkındaki infaz durdurulmalı ve özgürlüğüne kavuşmalı” dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin bu ayıba son verilmesi için başlangıç olması gerektiğini ifade eden Çakırözer, “Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün kan kaybetmesinin nedeni yasalardan çok, yasaların baskıcı yorumlanması. Bunun nedeni yargının siyasallaşması. Artık yasalarda reform, zihniyette devrim gerekiyor” dedi.