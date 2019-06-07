Bahçeli'nin danışmanı: Yıldırım'ın dedikleri baştan sona yanlış

KP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, TRT Haber ve TRT Kürdi'de ortak yayınlanan programda "Dersim hadisesinden dolayı devlet adına özür dileyen bir iktidar var. Buna rağmen Dersim adını ağzına alamayan ve yaptıkları bu fahiş yanlışı bile ikrar edemeyen, kabullenemeyen bir CHP var" demişti. Çiçek'in tepki gösterdiği "Kürdistan mebusu" ifadesi içinse Yıldırım,

“İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı” diye konuşmuştu.

Çiçek Yıldırım'ın ifadelerine Twitter'dan tepki gösterdi.

Yıldırım'ın ifadelerinin baştan sona yanlış olduğunu söyleyen Çiçek şunları kaydetti:

"Binali Yıldırım konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na destek veren PKK ve HDP’yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır. Bu konuları ihanetine araç yapanlara vitaminden başka birşey değildir."