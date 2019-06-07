Bayram tatilinin acı tablosu: 65 ölü, 661 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi yaşamını yitirdi, 661 kişi yaralandı.

Bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.

Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 65 kişi yaşamını yitirdi, 661 kişi yaralandı.

Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları ise şöyle:

KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ AYRI KAZADA 17 KİŞİ YARALANDI

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Mehmet İğde'nin (40) kullandığı 46 AC 512 plakalı otomobil, Başdervişli Mahallesi girişinde Zülküf Uslu'nun (43) kullandığı 07 LV 499 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki otomobildeki Havva (5), Güllü (55), Abdulsamet (12), Ahmet (12) ve Ali İğde (15), Tülay (41), Ramazan (9), Sinem (12), Emine (15), Meliha (7) ve Melisa Uslu (19) yaralandı.

Jandarma ve vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elbistan ilçesinde ise bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Rıdvan Tuğcu (26) idaresindeki 46 EZ 742 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Çiçek Mahallesi'nde menfeze devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra Songül (49) ve Fadime Tuğcu (18) ile Nazife Aydın (45) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Menci, Mehmet ve Mehmet Ali Aslan, Habib, Necat, Adnan ve Baki Turgay ile İsa Acar yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adnan Turgay müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BOLU DAĞI'NDA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde devrilen minibüste bulunan aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sekan Kısa (39) idaresindeki 34 MOC 53 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Düzce kesimi Bakacak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yan yatarak durabilen minibüsteki sürücüyle eşi Sultan Kısa (39), çocukları Sadık Ali (3) ve Şennur Kısa (11) araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılardan anne ve çocukları olay yerine gelen polis, jandarma, itfaiye kaza kırım ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kısa'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Sultan Kısa'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 13 YARALI

Hatay'ın Hassa ilçesinde, hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Hasan El Masan yönetimindeki 06 FF 3608 plakalı hafif ticari araç, Hassa-Gaziantep kara yolunun Demrek Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyreden ve sağa dönüş yapmaya çalışan Abdurrahman Doğan idaresindeki 31 ABN 074 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücüler ile aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

ANTALYA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manavgat-Oymapınar kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 9 YARALI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep kara yolu Noğaylar Mahallesi mevkisinde Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araçla aynı yöne giden Orhan Köse (45) idaresindeki 35 V 5839 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine (8), Yusuf (6), Dilber Ay (34) ile Elif (21), Ziya (32), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÇORUM'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 YARALI

Çorum'da yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DH 2090 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Ankara kara yolunun 3'üncü kilometresindeki Yaydiğin kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, öndeki 4 araca daha çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Güldane, Elif Mina, Arda ve Coşkun Bağıröz, Yüksel Cantemir, Yurdagül Kaya ile Harun Kabaktepe yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste bulunan bazı yolcular da kaza yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Bu arada, kaza yapan otobüsteki yolcular, firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yola devam etti.