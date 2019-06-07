Rosatom: Akkuyu'nun ikinci ünitesinin yapımı yaz sonu başlayacak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Lihaçev, "İkinci ünite için gereken izni haziran-temmuzda almayı bekliyoruz. Türk düzenleyicisinin nihai kararına bağlı olarak ikinci ünitenin ilk betonu için yaz sonu – sonbahar başlarına odaklandık" dedi.

"Üçüncü ünite için gereken tüm belgeleri teslim ettik" diyen Lihaçev, üçüncü ünite için iznin 2020’nin ilk çeyreğinde beklendiğini de sözlerine ekledi.

Lihaçev, nisan ayında Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinden hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.