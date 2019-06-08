600 yalıdan 100'ünü Araplar aldı

Türkiye'de yabancıya konut satışlarının yüzde 82 arttığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Yabancılar en çok İstanbul'dan konut aldı. Bunların başında Iraklı zenginler var. Özellikle Orta Doğulu zenginlerin gözü Boğaz'da" dedi. Özellikle KDV muafiyeti, Türk vatandaşlığı için 250 bin dolarlık yatırım bedelinin yeterli olması gibi düzenlemeler ile yurtdışında düzenlenen fuarlardan sonra, yabancıya satışlardaki artış hız kesmiyor. İstanbul Boğazı'nın üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyon olduğuna dikkat çeken Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Orta Doğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip belli bir kesimin İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. Avrupa yerine, İstanbul'da yalı veya köşk tercih etmelerinin başlıca sebebi, daha kolay vatandaşlık alabilmeleri. Ev almak isteyenler Nisan-Mayıs aylarında İstanbul'a gelmeye başlar ve bu yoğunluk ekime kadar sürer.

İstanbul Boğazı'nda yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor" dedi.Yeni yıla hızlı başlayan yabancılara konut satışı, son 4 aydır aralıksız artıyor. Nisan'da 3 bin 720 konut yabancıya satılırken, ilk 4 aylık rakam 13 bin 338'e çıktı. Geçen yıl ilk 4 aydaki satış 7 bin 341'di. Yani, yüzde 82'lik artış söz konusu. Ulaşılan bu rakam, aynı zamanda bir rekora işaret ediyor. İstanbul ilk 4 ayda yabancıya 6 bin 160 konut satışıyla birinci oldu.

En çok konutu 2 bin 314 konutla Iraklılar alırken bunu, İranlı, Suudî, Rus ve Afganlar izledi.Irak, İran, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri ve Katar'dan çok talep geldiğini belirten Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Son dönemde gayrimenkulde dolardan TL'ye geçiş de alımları kolaylaştırdı. Yalılar, yabancılara göre daha ulaşılabilir hale geldi. Katarlılar'a 150 milyon dolara satılan, Şehzade Burhanettin Yalısı, en pahalı mülk konumunda. Katarlılar yine Sarıyer'de 75 milyon dolara yalı aldı. 600 yalının yaklaşık 100'ünü yabancılar almış durumda. Orta Doğulular yalıları yazlık olarak kullanıyor" diye konuştu.Hatırlanacağı gibi; Katar Emiri Şeyh Temim, 12 Mart 2015 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Katar Emiri, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, çalışma ziyaretine devam ederken, ailesi İstanbul'u gezdi. Bu ziyaret esnasında Katar Kraliçesi Anoud'a Erbilgin Yalısı da gösterildi. Yalıyı beğenen Kraliçe Anoud, satın alınmasını istedi ve Katar Emiri de hediye etti. Mülk, 100 milyon Avro'luk rekor fiyatla el değiştirdi. Tapu kayıtlarında; yalının Katarlı işadamı Abdulhadi Mana Al-Hajri'ye satıldığı kaydedilse de, sahibesinin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin ikinci hanımı olan Katar Kraliçesi Anoud olduğu belirlendi.

'YABANCIYA KONUT SATAN İHRACATÇI SAYILSIN' TALEBİ

TÜRKİYE'de yabancıya en çok konut satışının görüldüğü Antalya'daki

sektör temsilcileri, 'ihracatçı' olarak değerlendirilmek istiyor. Türkiye'de yabancıya konut satışının 'ihracat' sayılmasıyla ilgili Antalya'da faaliyetler yürüten Helmann firması başkanı Selman Özgün, konut sektöründe ciddi bir durgunluk yaşanan bu dönemde, konunun yeniden gündeme alınmasının piyasaya hareketlilik kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Selman Özgün, 31 Mart seçim süreci, 24 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçim süreci ve piyasadaki ekonomik durgunluk yüzünden konut sektöründe ciddi durgunluk yaşandığını söyledi. İç piyasada 'seçimi bekleyelim, seçim sonrası duruma göre hareket edelim' şeklinde bir algı olduğunu aktaran Özgün, nakden almak isteyenlerin seçim sonrası süreci beklediğini kaydetti.

YENİ İNŞAATLAR AZALIYOR, KONUTTA STOKLAR 3 YILDA ERİRY

eni konut inşaatı ruhsatı azalınca, 1 milyon 800 bin adet civarındaki konut stokunun üç yılda eriyeceği öngörüldü. Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre; gayrimenkul sektöründe konut satışları son bir yılda azalırken, stoktaki konut fazlalığı da dikkat çekici noktaya ulaştı. Sektör temsilcilerine göre stoklar ortalama 1 milyon 800 bini kabul edildiğinde ve Türkiye'deki ortalama konut ihtiyacının 600-650 bin olduğu düşünüldüğünde stokun 3 yılda eritilmesi söz konusu. Konut satışlarını canlandırmak için alıcıyı faizsiz yöntemle konut sahibi yapacak yeni modellerin uygulanmasının da piyasada konuşulduğu





Kaynak: Yeniçağ