Pelikan 'montaj' yaptı Hürriyet gazetesi alet oldu

Geçen hafta Karadeniz bölgesinde seçim çalışmaları kapsamında Ordu’da vatandaşlara seslenen İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonuna alınmaması üzerine gerginlik yaşanmıştı. Ordu Valiliği’nin İmamoğlu’nun VIP salonuna girmek istemesi üzerine gerginliğin çıktığı iddialarına karşılık yayımlanan görüntülerde İmamoğlu’nun vatandaşların kullandığı bölümü kullanmak istediği ve gerginliği yatıştırdığı anlaşıldı.Ortaya çıkan görüntülerde İmamoğlu’nun gerilim büyümeden kalabalığı sakinleştirdiği görüldü. Görüntülerde İmamoğlu’nun “Vali Bey’e hiç kılçık taktırmanın anlamı yok. Biz vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan kurban olayım” diyerek Seyit Torun’u ikna ettiği ve gerilen kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı dikkat çekti. Yandaş medyada iddia edildiğinin aksine İmamoğlu’nun Vali’ye hakaret etmediği, “Vali’ye gittik deyin” ifadelerini kullandığı belirtildi.

MONTAJLA 'İT' YAPTILAR

İmamoğlu'nun "Vali'ye gitti deyin, aynen Vali'ye İmamoğlu gitti deyin" şeklindeki sözleri altyazı montajıyla "valiye it dedi" ifadeleriyle servis edildi. Oda Tv görüntüleri yayan kişiyle ilgili yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada araştırma yapınca bu montaj videoyu yayan hesabın "Yekvücut" isimli hesap olduğu ortaya çıkıyor. Peki, bu trol hesabı kim yönetiyor? Sayfasına girildiğinde "Yekvücut bir Bosphorus Global projesidir" ifadesi dikkat çekiyor. Bosphorus Global ne mi? Pelikancılar denilen ve seçim boyunca yalan haberlerle ülkeyi karıştırarak provokasyon ortamı yaratmaya çalışan grubun merkezi."

HÜRRİYET DE YAYINLANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasına karşın Huriyet.com.tr'de 'o görüntüler ortaya çıktı' diye yayınlanan haberde montajlı görüntüler kullanıldı. Haberin paylaşıldığı tweet hesabına okuyuculardan sert tepki geldi. Bunlardan bazıları şöyle:

Alev Bagater @alevyagiz: Yalan haber yapmaya utanmıyor musunuz?

Yalan haber yapmaya utanmıyor musunuz? — Alev Bagater (@alevyagiz) 8 Haziran 2019

Doğan Can MUTLUM @dcanmutlum: Nasıl bir dinleme anlayışınız, nasıl bir habercilik politikanız var anlamak mümkün değil. 'Gittik' kelimesi eğer 'itlik' ise o zaman hürriyet gazetesi de gitti diyelim noktayı koyalım.

Nasıl bir dinleme anlayışınız, nasıl bir habercilik politikanız var anlamak mümkün değil. 'Gittik' kelimesi eğer 'itlik' ise o zaman hürriyet gazetesi de gitti diyelim noktayı koyalım. 😁 — Doğan Can MUTLUM (@dcanmutlum) 8 Haziran 2019

Arda TORMAN @ardatorman; Hayatta en çok kaçtığım şey birisinin emriyle birşey yapmak,patronunuz gece nasıl uyuyor acaba..

Hayatta en çok kaçtığım şey birisinin emriyle birşey yapmak,patronunuz gece nasıl uyuyor acaba.. — Arda TORMAN (@ardatorman) 8 Haziran 2019

31 MART SEÇİMİ ÖNCESİ DE YAPMIŞLARDI

Demirören Grubu’na ait Hürriyet, CNN Türk ve Posta, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli’nin kullanmadığı ifadeleri başlığa çekerek haber yapmıştı. ”HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla aynı anda Demirören Medya Grubu’na ait kanallardan verilen haberin içinde bu yönde bir ifade yer almaması çok sayıda kişinin tepkisine neden olmuştu. Temelli’nin çarpıtılan ifadeleri şöyleydi: “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır.”

Duruma tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Yok böyle bir cümlesi ya! Ayıptır, yazıktır, günahtır! Utanın! Düzeltin kendinizi" şeklinde tepki göstermişti.