Süleyman Soylu'dan Koç Holding'e tuhaf yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'in açıklamasına Twitter hesabından yaptığı tuhaf paylaşımla yanıt verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Haziran 2019 Pazar, 15:40

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Grubu'na ait uçakla seyahat ettiğini söylemişti. Koç Holding bugün yaptığı açıklamada, Soylu'nun iddialarını yalanlayarak, 3 Mart’ta AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da kendilerinden helikopter kiraladığına dikkat çekti.

Koç Holding'e Twitter hesabından yaptığı tuhaf paylaşım ile yanıt veren Soylu şu ifadeleri kullandı:

Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da oluruz. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz..

Soylu paylaşımını Koç Holding'in Twitter hesabını etiketleyerek yaptı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Grubu'na ait uçakla seyahat ettiğini söylemişti. Koç Holding bugün yaptığı açıklamada, Soylu'nun iddialarını yalanlayarak, 3 Mart’ta AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da kendilerinden helikopter kiraladığına dikkat çekti.
Koç Holding'e Twitter hesabından yaptığı tuhaf paylaşım ile yanıt veren Soylu şu ifadeleri kullandı:

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Binali Yıldırım, Süleyman Soylu