Panik anları: Arı kovanı yüklü kamyon devrildi!

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Kaza dolayısıyla tek yönlü olarak yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan kara yolu çalışmanın ardından açıldı.

Olay yerine gelen uzman ekip, giydikleri file maskeli arıcı kıyafetiyle kaza yapan kamyonetteki kovanları başka bir araca nakletti.

Kazada araçtaki Rüstem Yalçın ve Celadin Gülmak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Baran yönetimindeki 13 KC 303 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolunun Doğum Hastanesi köprülü kavşağı mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

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