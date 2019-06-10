RTÜK, 'Sen Anlat Karadeniz'e ceza bile verememiş!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK), geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmlerle ilgili oldu.

2018 raporuna göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası “şiddet içerikli ve illegal eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz emsal teşkil edip benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği” görüşü oldu.

“Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin"

RTÜK İletişim Hattı’na ulaşan bir çocuğun şikayeti ise dikkat çekici bulundu. Çocuk, yaptığı şikayet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek “Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın” ifadelerini kullandı.

RTÜK: Ceza uygulandı

RTÜK, 2018’de küçük çoçuğun şikayet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikayet alan dizi filmlere altı defa idari para cezası, bir defa da program durdurma cezası müeyyidesi uygulandığını açıkladı.

İlhan Taşcı, o diziyi açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün açıkladığı bildirimlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Raporun Üst Kurul'da değerlendirilmeden direkt basınla paylaşılmasını nezaketsizlik olarak yorumlayan Taşçı, "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diyerek RTÜK'e şikayet edilen dizi ile igili de çarpıcı detayları paylaştı.

Söz konusu dizinin ATV'de yayınlanan 'Sen anlat Karadeniz' dizisi olduğunu açıklayan Taşçı, raporun kendisi ve içindeki gerçekler ile basın ile paylaşılan hali arasında ciddi farklılık olduğunu belirtti.

Taşçı, basın bülteninde çocuğun şikayeti üzerine RTÜK’ün derhal harekete geçerek, şiddet nedeniyle ceza verilmiş gibi bir izlenim yaratıldığını ancak, gerçekte bir kez uyarı cezası bile verilmediğini belirtti. Taşçı'nın açıklamaları şöye;