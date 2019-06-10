İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın İstanbul'dan çıkış yasağı kaldırıldı

İlahiyatçı yazar R.İhsan Eliaçık bir seminerdeki konuşması ve bir internet sitesindeki söyleşisinden dolayı geçen yıl 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eliaçık’ın cezasında indirim yapmayan İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca yurt dışına ve İstanbul dışına çıkmama ve haftada iki gün karakola imza adli kontrolü uygulanmasına karar vermişti.

Adil Medya haber portalında yer alan habere göre, ilk derece Mahkemesince verilen karara karşı İstinaf Kanun Yoluna başvurulması sonrasında, Yazar R. İhsan Eliaçık vekili, verilen adli kontrollerin gündelik yaşantısını ve mesleki faaliyetini engelleyecek şekilde uygulanmasından dolayı, İstinaf incelemesi sonuna kadar hakkındaki tüm adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etmişti.

Talebi inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 27/05/2019 tarihli kararında “Sanık hakkında verilen ‘’haftanın Pazartesi ve Cuma günleri saat 09.00 ile 21.00 arası ikametgahına en yakın karakola giderek imza atmak’’ ve ‘’İstanbul il sınırlarını terk etmeme’’ adli kontrol tedbirlerinin KALDIRILMASINA karar vermiştir denildi.

Eliaçık'ın yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.