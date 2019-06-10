Eli makineye sıkışan işçinin parmakları koptu

Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan Tacettin İ. (26) makinede çalıştığı sırada biranda elini kaptırdı. İşçinin iki parmağı koptu. Durumu gören mesai arkadaşları işçinin yardımına koştu. Tacettin İ. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tacettin İ. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.