Oğlunu kaybeden baba İsmail Öztürk, “Bizi asıl üzen, sanığın üzüntü duyduğuna dair herhangi bir ifade olmaması. Bir baba olarak gönlümün ferahlaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Yargıç, sanık Wali Wali’nin bilinçli taksirle suçu işlediğine kanaat getirerek üst sınırdan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Duruşmaya Öztürk’ün ailesi, sanık ve avukatlar katıldı. Öztürk ailesinin avukatı Sevgi Şeker kamera görüntülerinde sanığın ışıklı kavşağa girerken hızını azaltmadığının görüldüğünü vurguladı.
Kırmızı ışık cinayeti
Süleyman Öztürk (31), geçen aralık ayında aşırı hızla gelen ve kırmızı ışıkta geçen Iraklı İrfan Jasim Wali Wali’nin lüks arabasının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ailenin şikâyeti üzerine Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba, 02:04
Oğlunu kaybeden baba İsmail Öztürk, “Bizi asıl üzen, sanığın üzüntü duyduğuna dair herhangi bir ifade olmaması. Bir baba olarak gönlümün ferahlaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Yargıç, sanık Wali Wali’nin bilinçli taksirle suçu işlediğine kanaat getirerek üst sınırdan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.