Kırmızı ışık cinayeti

Oğlunu kaybeden baba İsmail Öztürk, “Bizi asıl üzen, sanığın üzüntü duyduğuna dair herhangi bir ifade olmaması. Bir baba olarak gönlümün ferahlaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Yargıç, sanık Wali Wali’nin bilinçli taksirle suçu işlediğine kanaat getirerek üst sınırdan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.



Duruşmaya Öztürk’ün ailesi, sanık ve avukatlar katıldı. Öztürk ailesinin avukatı Sevgi Şeker kamera görüntülerinde sanığın ışıklı kavşağa girerken hızını azaltmadığının görüldüğünü vurguladı.