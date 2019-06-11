Dink davasında mahkemenin MİT’çilerin tanık olarak dinlenmesi talebine cevap vermedi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava dün görüldü. Mahkeme heyeti geçen celse MİT Bölge Başkanı ve iki MİT çalışanın tanık olarak dinlenmesine karar vererek, MİT’e yazı yazdı. Ancak duruşmanın üzerinden yaklaşık 3.5 ay geçmesine rağmen MİT, mahkemenin yazısına cevap vermedi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Akyürek Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şubesi personeli Muhittin Zenit, dönemin Trabzon İl Alay Komutanı Ali Öz, dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay, dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlisi Volkan Şahin duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da izledi.

Mahkeme, 24 Şubat 2004’te görülen duruşmada Hrant Dink’le İstanbul Valiliği’nde görüşme yapan İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay, MİT görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk’un tanık olarak dinlenilmesine karar vermişti. Mahkeme bu karar doğrultusunda MİT’e yazı yazarak, dinlenecek isimlerin görevde olup olmadıklarının bildirilmesi talebiyle yazı yazdı. Ancak MİT mahkemeye cevap vermedi.



Tanık olarak dinlenen dönemin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde görevli polis Mustafa Kuletaş’a McDonald’s bombalamasının ardından Yasin Hayal’in sorgusuna katılıp katılmadığı soruldu. Kuletaş ise, “Tutanakta imzam varsa katılmışımdır” dedi. Kuletaş, Erhan Tuncel’in sorgusuna ise katılmadığını söyledi.