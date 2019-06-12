KOBİ ve işletmelere 25 milyarlık destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar liralık destek devreye alınıyor. KOBİ'lere ciroya göre 5-50 milyon lira arasında kredi kullandırılacak. 6 ay geri ödemesiz TÜFE endeksli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "KOBİ'lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL’lik destek devreye alınıyor. Yeni paket tıpkı ivme paketinde olduğu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. “Ekonomi değer” kredisi ismi ile devreye alınacak yeni paketin piyasalardaki rahatlamaya büyük katkı vereceği öngörülüyor." dedi.