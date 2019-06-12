İBB çalışanları siyasete alet edildi

İBB’nin basın bürosundan eylem “İBB çalışanları çağrıda bulunacak” başlığıyla duyuruldu. Duyuruda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek” denildi. Canlı yayınlanan eylemde çalışanlar adına açıklamayı İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz yaptı. Kazanasmaz “İçinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir” dedi.



‘Bir dünya markası olan İBB. İdeolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir’ diyen Kazanasmaz özetle şöyle konuştu:



‘’Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz.”



Açıklamanın ardından İBB çalışanları alkışlarla eylem yaptı. Eyleme, birçok İBB birimi ve şirketin çalışanlarının yanı sıra avukatlar ve imamlar da katıldı.