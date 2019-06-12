Güçlü bir ekonomi için demokrasiye ihtiyaç var

Ekonomiyle demokrasi arasında doğrudan bir ilişki olduğuna, gelişmiş bir ülke ekonomisi için gelişmiş bir demokrasi kültürünün olması gerektiğine vurgu yapan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı (TÜRKONFED) Orhan Turan, “2019’un ilk çeyrek büyüme rakamları yapısal sorunlarımıza işaret ediyor. Yüzde 2.6’lık küçülmeye, sanayi ve inşaat sektöründeki daralmanın yansıdığı görülüyor. Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek işsizlik ve yüksek ülke risk primimiz gibi yapısal sorunlarımızın çözümü çok basit. Yeni ve güçlü bir hikâye ile demokratik ve ekonomik reformlara ihtiyacımız olduğu açık” dedi.



TÜRKONFED ve İş Bankası işbirliğiyle 2018’de başlayan ve KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Dijital Anadolu Projesi’nin 2019’daki ilk toplantısı Denizli’de yapıldı.



Burada konuşan Turan, “30 yıl önce dünyanın en büyük 15. ekonomisi olan ülkemizin, bugün (IMF tahminine göre) 20.liğe gerileyeceği görülüyor. İSO 500 listesinde yer alan sanayi şirketlerinin durumu da karşılaştığımız sıkıntıyı ortaya serdi. 2018’de ilk 500’de yer alan şirketlerimizin finansman giderlerinin faaliyet kârı içindeki payı, 1 yılda yaklaşık yüzde 50’den, yüzde 90’a çıktı. Yani bu dev firmalarımız, 2018’de borç ödemek için çalışmış. Bu yüzden ne yaparsak yapalım, kapıları açan hukukun üstünlüğüdür. Türkiye’nin dijitalleşmeden ekonomik reformlara uzanan dönüşümde başarılı olabilmesi için, hukuk ve eğitim reformu öncelikli çıpalarımızdır” dedi.



Uzun vadeli katma değer için Ar-Ge ve doğru teknolojik yatırımların önemline atıf yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise şunları söyledi:



“KOBİ’lerimizin kendilerine bazı hedefler koymasını, rekabette güç kazanmaları adına kritik buluyorum. Önemli olan, şirketinizin ihtiyaçlarına hangi teknolojinin uygun olduğunu tam anlamıyla seçebilmek.”