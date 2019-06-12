Çamlıca Kulesi’nde fiyatlar el yakacak

İstanbul’daki radyo-TV vericilerini tek çatı altında toplayacak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde radyoların ödeyecekleri aylık kira ve hizmet bedeli belli oldu. Aylık kira ve hizmet bedeli 25 bin 500 lira olarak belirlenirken verici bedelinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Şu anda aylık kira ve hizmet bedeline 5-10 bin TL ödeyen radyolar, fiyatı yüksek buldu.



Çamlıca Kulesi’nin test aşaması ise 1 ay sürecek. Radyo yayıncıları bu sürenin az olduğunu ve test aşamasının 1 yıl olması gerektiğini savunuyor.



Şu anda Büyük ve Küçük Çamlıca’da yaklaşık 30 kulede 104 yayıncı kuruluş yayın yapıyor. Yeni inşa edilen Çamlıca Kulesi proje aşamasındayken yayıncı kapasitesi 100’e çıkarıldı. Tek kule üzerinden 100 kuruluşun yayın yapması dünya üzerinde ilk kez denenecek.