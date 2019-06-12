Hâkimlerden Sabah’ın haberine suç duyurusu

Sabah’ın haberinde İstanbul’da sandık sayımlarının devam ettiği 2 Nisan’da Gürdal ve iki üye hâkimin mesai saatleri dışında İstanbul Adliyesi’ne geldiği, aynı saatlerde CHP’den bir heyetin de adliyeye gelerek oyların yeniden sayılmasına dair itiraz dilekçesini Gürdal ve üye hâkimlere verdiği, sayımların da aynı gece yarısı durdurulduğu ileri sürüldü. Haber, CHP-İstanbul İl Seçim Kurulu işbirliği olarak kamuoyuna servis edildi. Suç duyurusunda bulunan hâkimlerin basına açıklama yapmak için Hâkimler Savcılar Kurulu’na izin yazısı yazdıkları ve yanıt bekledikleri öğrenildi.