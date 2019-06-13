İmamoğlu karşıtı açıklamaları Vali mi yaptırıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışanları dün Saraçhane'deki merkez bina önünde seçilmiş İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı eylem yaptı.

İBB çalışanları adına yapılan açıklamada “İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf’ kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı’ gösterenleri kınıyoruz” denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından İBB çalışanlarının resmi yazışma adreslerinden basın açıklamasına çağrıldığı e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı. E-postada, basın açıklamasına müdür, müdür yardımcısı ve amirlerin katılımının zorunlu olduğu belirtiliyor.

İşte Vali’nin İBB’si... Yazık; kamu çalışanları bu duruma düşürülür mü? pic.twitter.com/XeDfYEgR0Z — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) 13 Haziran 2019

İBB yalanladı

İBB'nin resmi Twitter hesabından İBB çalışanlarının basın açıklamasına 'zorla getirildiği' iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada iddaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tartışmalı kararı ile mazbatasının geri alınmasının ardından 23 Haziran seçimlerine kadar İBB Başkanvekili olarak atanmıştı.