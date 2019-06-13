'Yaşıyorlar bu hayatı...' Adana'da kanala çarşafla hamak kurdular

Merkez Seyhan ilçesinde iki genç, artan sıcaklıklardan bunalınca caddeden geçen su kanalına beyaz çarşaflarla hamak kurdu. Çarşafın uçlarını üst geçide bağlayıp, kanala sarkan hamağın içine uzanan gençler, suda serinlemeye çalıştı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin hamak kurduğu noktada belediyenin 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelası dikkat çekti.

Şaşıran çevre sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen gençler, gülerek hamakta suyun içerisinde sırt üstü yatıp, serinledi.

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı 'Yaşıyorlar bu hayatı' yorumu yaptı.