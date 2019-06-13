Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, görüşmelerinin ardından Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİ SHANAHAN'IN MEKTUBU

Milli Savunma Bakanımıza gönderilen mektup. Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Bu tip mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. S-400 savunma sistemi Türkiye'ye gelecektir.

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Sadece askeri çözümden yana rejimin olduğunu biliyoruz. Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığını görüyoruz. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. Bu sabah gözlem üssümüze yönelik saldırı oldu 3 askerimiz hafif şekilde etkilendiler. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız. Rejim buna yönelik saldırılarını devam ettirirse gereğini yaparız.''

MEKTUPTA NE VARDI?

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta "S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini ve F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği belirtilmişti. Mektup sonrasında ABD'de Türk pilotlarının eğitimi durduruldu.