İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katılacağı ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya 'zorunlu bir duyuru' yaptı. Küçükkaya paylaşımında, "Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak" ifadelerini kullandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 14:18

[Haber görseli]İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Küçükkaya şunları yazdı:

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK.

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