Bakanlık kendisiyle “iltisaklı” derneği “terörle iltisaklı” dedi

İçişleri Bakanlığı, emniyetten gelen yazı doğrultusunda, kendisine bağlı bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün de işbirliği protokolü imzaladığı SGDD’nin yöneticilerinin çoğunluğunun “bölücü terör örgütleri PKK/KCK, sol tandanslı MLKP, DHKP-C, TDKP terör örgütlerine, FETÖ/PDY ve misyonerlik/ajanlık faaliyeti içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla iltisaklı” olabileceğini mahkemeye bildirdi. Böylece bakanlıkla “iltisaklı” olan dernek, bakanlık tarafından terörle iltisaklı gösterildi.

“İltisak” kelimesi, özellikle 15 Temmuz’dan sonra, devletin hakkında herhangi bir suç kanıtı olmayan ancak “sakıncalı” bulduğu kişileri ve kurumları “suçlu” ilan edebilmesine olanak sağladı. Olağanüstü hâl (OHAL) kararnameleri, “iltisak” kelimesi kullanılarak ihraç edilenlerin isimleriyle doldu. “Bitişme-yapışma” anlamına gelen kelime, uzun bir süredir herhangi bir suç işlememiş, herhangi bir yapıyla bağı olduğu kanıtlanamayan insanların suçlu gibi gösterilmesine kaynaklık ediyor.

Vatandaşlık başvurusuna yanıt

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı, kelimeyi son olarak devletle birçok projede ortak çalışan, Türkiye’nin mültecilerle ilgili en büyük derneği olma özelliği taşıyan, yurtdışında da UNICEF’ten BM’ye kadar bütün büyük organizasyonlarla işbirliği bulunan SGDD için kullandı.

İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık Daire Başkanlığı, Türkiye vatandaşlığına geçmek isteyen bazı dernek yöneticilerinin talepleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bilgi istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda, bu kişilerin çalıştıkları kuruluşlar değerlendirildi. Yazıda, Concern Worl Wide adlı kuruluşun yöneticilerinin artık varlığı bulunmayan THKP-C, Dev Sol örgütleri ile iltisaklı olabileceği kaydedildi. Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği’nin KHK ile kapatıldığı ancak faaliyetlerini UDAK isimli dernekte sürdürdüğü, çalışanlarının PKK ile iltisaklı olabileceği ifade edildi.

Yazıda, American Bar Assocation için de “yöneticilerinin organize suç örgütünde faaliyet gösteren şahıslarla iltisaklı olabileceği” tespiti yapıldı.

Uluslararası İlişkiler İçin Ulusal Demokratik Enstitü yöneticilerinin 'FETÖ' doğrultusunda faaliyet gösteren Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile, Uluslararası Kurtarma Komitesi isimli kuruluşun yöneticilerinin de 'FETÖ' ile iltisaklı olduğu kaydedildi.

SGDD’de hepsi birden

Yazıda, SGDD için, “Kuruluş yöneticilerinin çoğunluğunun bölücü terör örgütleri PKK/KCK, sol tandanslı MLKP, DHKP, TDKP terör örgütlerine, FETÖ PDY ve misyonerlik ajanlık faaliyeti içerisindeki şahıslarla iltisaklı olabileceği” tespiti yapıldı.

En büyük dernek

Bu tespit doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, söz konusu derneklerde çalışanların vatandaşlık başvurularını reddetti. Bu isimlerden birinin avukatı İrem Esra Kömürcü, konuyu yargıya taşıyarak, bakanlık işleminin iptalini istedi. İçişleri Bakanlığı, mahkemeye gönderdiği savunmada, emniyetten gelen bilgiyi yineleyerek, talebin reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

SGDD, 20 yılı aşkın süredir mülteci alanında çalışıyor. Bin 700 çalışanı bulunan ve birçok projede devletle ortak hareket eden SGDD, 2017’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile de işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle ilgili bilgiler halen İçişleri Bakanlığı’nın web sayfasında yer alıyor.

Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile de işbirliği protokolü bulunan SGDD’nin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürüttüğü Göçmen Sağlığı Merkezi projesi de devam ediyor.