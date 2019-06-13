Kalın: F-35’ler ülkemize mutlaka gelecek

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

F-35 AÇIKLAMASI

F-35 programından Türkiye’nin haksız bir şekilde çıkartılmaya çalışılması adımıdır. Mevkidaşlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Orta uzun vadede bu sorun mutlaka aşılacaktır. Türkiye’nin hakkı olan F-35’ler ülkemize mutlaka gelecektir. Yeni askerlik düzenlemesine ilişkin güvenlik zaafının oluşması söz konusu değil. TSK’yı daha aktif, güçlü hale getirecek bir yasadan bahsediyoruz.

SHANAHAN'IN MEKTUBU

"Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer.

(Shanahan'ın mektubu) Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir. Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık.Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir."