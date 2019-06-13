Küçükkaya’ya Zeytin Ağacı çevre ödülü

Ayrıca Oda TV’den Şenol Çarık ve Muzaffer Ayhan Kara’ya, Sözcü gazetesinden Rahmi Turan’a, Halk TV’den Fatih Ertürk’e, Yeniçağ gazetesinden Arslan Bulut’a, Fox TV’den İsmail Küçükkaya ve İlker Karagöz, CNNTürk’ten Güven İslamoğlu ve gazeteci yazar Can Pulak da ödül aldı. Ödül töreni Çevre Geliştirme Derneği Muğla Şube Başkanı Nihal Yılmaz’ın açılış konuşması ile başladı. Etkinlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla’nın 25-30 yıllık çevre planının yapıldığını, bugüne kadar da yerel yönetimler tarafından Muğla’nın korunarak günümüze taşındığını söyledi.

İnsan, Çevre ve İklim Değişikliği söyleşisinde Türkiye’de çevre konusunda farkındalık yaratan isimleri Muğla’da buluşturduklarını belirten Gürün de “İnsan, çevre ve iklim birbirinden ayrı düşünülemeyen üçlüdür. Ülkemiz ve yaşadığımız şehirler için başkalarının ne yaptığı ya da yapmadığı değil, bizlerin ne yaptığı önemlidir” dedi. Gürün, büyükşehir yasasının, kararların bütüncül alınması için çıkarıldığının altını çizdi.