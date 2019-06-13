TFMD’nin kuruluşunun 35’inci yıldönümü dolayısıyla “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Töreni” önceki gün düzenlendi. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP milletvekili Gamze Taşçıer, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç katıldı.
Arkadaşımız Kurutuluş Arı ödülünü aldı
Türkiye’nin en saygın fotoğraf yarışmaları arasında yer alan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Foto muhabirimiz Kurtuluş Arı portre fotoğrafı kategorisinde üçüncülük ödülünü aldı.
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Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 01:39