Arkadaşımız Kurutuluş Arı ödülünü aldı

TFMD’nin kuruluşunun 35’inci yıldönümü dolayısıyla “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Töreni” önceki gün düzenlendi. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP milletvekili Gamze Taşçıer, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç katıldı.