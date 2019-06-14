Ankara'da özel sektör çalışanlarına FETÖ baskını

Soruşturmayla ilgili yapılan açıklama şöyle: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında Ankara ilinde 14/06/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.