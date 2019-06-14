Dilek Dündar eşinin yanında olduğunu duyurdu

Almanya’da yaşayan Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile üç yıl sonra eşinin yanında olduğunu duyurdu. Pasaportu iptal edilen ve yurt dışına çıkışı engellenen Dilek Dündar ‘Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum.’ dedi.

Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurtdışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı. + pic.twitter.com/LMneNlwwnX — Dilek Turker Dundar (@DilekTd) June 14, 2019