Ataşehir'de engelli vatandaşların evleri ücretsiz olarak boyanıyor

Engelli vatandaşlar, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi’ne başvurarak randevu alıyor. Ardından belediyenin sağladığı boyama ekipleri sabah evlere giriyor, eşya ve yerleri boya düşmemesi için naylonla kaplıyor, tavan ve duvarları boyuyor, akşamına da yeni haliyle teslim ediyor.

Her hafta bir evin boyanacağı hayata renk katan bu uygulamada, ihtiyaç sahibi engelliler Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi tarafından belirleniyor.

Ataşehir’de ikamet eden ve maddi durumu yetersiz olan engelli vatandaşlar bu uygulamadan yararlanmak için, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi’nin 0216 336 11 32 telefon numarasıyla iletişime geçebilirler.