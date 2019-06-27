İmamoğlu'nun ilk icraatı: Atatürk portresi yerine döndü

3 gündür kapısında yurttaşların beklediği İBB binası ve önü İmamoğlu’nun mazbatasını almasıyla dolup taştı. Davul ve zurnaların çalındığı İBB binası önünde adeta düğün havası hâkim. Yurttaşlar halay çekiyor, hep bir ağızdan “Her şey çok güzel olacak” diyor. Ellerinde Türk bayrakları, İmamoğlu ve Atatürk posterleriyle gelen yurttaşlar arasında 7’den 77’ye her yaştan insan var.

‘Partizanlık yok, kardeşlik var’

21 yaşındaki Atakan Ata, ilk kez bir seçim sonuncunun kendisini bu kadar mutlu ettiğini dile getirerek “Alanya’da okuyorum, seçim için geldim. Burada olmam gerektiğini düşündüğüm için de kaldım” diyor. 35 yaşındaki Uğur Can Alyanak da “İstanbul, Türkiye demek. Türkiye’ye demokrasi geldi” diyor. İmamoğlu’nun herkesi birleştirdiğini söyleyen Turan Atalay ise şöyle konuşuyor: “Yaşadığım apartmanda farklı düşüncelerden tüm komşular birleştik. Kaynaştık, Ekrem Başkan hepimizi birleştirdi.” Diğer taraftan Hamide Tekel konuşuyor: “Birleştirdi tabii, sevgi dili milleti birleşti. Partizanlık yok, kardeşlik var, barış var. Kardeşlik kazandı.”

İBB binasında ise çalışanlar dahil yüzler geçen seçimde olduğu gibi gülüyor. Herkes birbirini tebrik edip, kucaklıyor. Bu arada uzun zamandır sessizliğini koruyan İBB sosyal medya hesapları ve mail sisteminden de İmamoğlu’na ilişkin haberler paylaşılmaya başlanıyor.

İmamoğlu’nun Saraçhane’ye gelmesiyle kalabalık iyice coşuyor. İBB binasına girmek isteyen yurttaşlar kapıları zorluyor. Devir teslim töreninin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın binadan erkenden ayrılması dikkat çekiyor. İmamoğlu ardından İBB binası önündeki CHP otobüsüne geçiyor. Kalabalığın artık ucu görünmüyor. İmamoğlu İstanbul’u İstanbullularla beraber yöneteceklerinin ve sorunları hep birlikte çözeceklerine ilişkin mesajlar veriyor. Kalabalık coşuyor. İmamoğlu, “Hep birlikte İstanbul’da benimle beraber çalışmaya hazır mıyız” diye soruyor, kalabalık coşuyor. İmamoğlu en son “Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Oldu, oldu, iyi ki varsınız” diyor,