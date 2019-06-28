Tekirdağ'da tehlikeli patlama: 'Evlerinizi terk edin'

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasının kimyasal madde deposunun patlaması sonucu oluşan sızıntıya müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal madde deposunda patlama oldu.

Patlamanın ardından depodaki kimyasal madde etrafa yayılmaya başladı.

Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sızıntıyı kesme çalışmaları sürüyor.

BİR ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada sızıntıdan etkilenen bir çocuğun Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

'EVLERİ TERK EDİN' UYARISI

Olay yerine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel de gelerek, incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, çevrede oturan vatandaşları evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Büyük paniğin yaşandığı mahallede önlemler alınırken, çevreye yayılan kimyasal madde sızıntısını önlemek için çalışmalar sürüyor.