Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan deprem, saat 13.55 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ahmetadil, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan deprem, saat 13.55 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ahmetadil, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.