Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Ankara'nin Akyurt ilçesinde saat 13.55'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Akyurt ve Ankara Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma, 15:35

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan deprem, saat 13.55 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ahmetadil, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

A+ A-