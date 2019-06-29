Aydınlanmanın çınarları anılıyor

Aydınlanmanın iki çınarı gazetemiz imtiyaz sahibi ve başyazarımız İlhan Selçuk ile gazetemiz çizeri Turhan Selçuk ölümlerinin 9. yılında Hacıbektaş’ta törenle anılacak. Anma töreni bugün saat 11.00’de Çilehane Tepesi’ndeki Selçuk kardeşlerin mezarları başında gerçekleştirilecek. ‘Karanlıktan Aydınlığa Müzesi’ndeki Turhan Selçuk karikatür sergisinin gezilmesinin ardından saat 13.30’da Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi’nde panel gerçekleştirilecek. Panele gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, gazetemiz yazarı Şükran Soner ve eski DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay konuşmacı olarak katılacak.