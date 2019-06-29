KHK'li Veli Saçılık’a ‘Banka oturma’ cezası!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen KHK ihraç edilen Cemal Yıldırım, Acun Karadağ, Alev Şahin ve Mahmut Konuk yaka paça gözaltına alındı. Emekçilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için oturma eylemine başlayan KHK’yle işinden ihraç edilen Veli Saçılık, “Siz yasadışılığınıza devam edeceksiniz biz de burada oturacağız. Bu bankta oturmayı yasaklamayacaksınız. Anayasaya aykırı davranmayacaksınız” dedi. Saçılık’ın tepkisi üzerine araya giren polis amiri “Bankta oturmanızı kimse yasaklamıyor” diyerek, kendilerini savundu. Sakarya Caddesi’nde Ankara Valiliği emriyle eylem, etkinliklerin yasak olduğunu söyleyen polis akabinde Saçılık’ı gözaltına aldı. Saçılık’la birlikte gözaltına alınan 5 KHK’li Kabahatlar Kanunu’ndan işlem yapılması ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar hakkında “mülki amirin aykırı davranmaktan” 330’ar TL para cezası kesildi.