Uzungöl'de yangın

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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de iki katlı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçerideki turistlerin hemen tahliye edilmesiyle bir sorun yaşanmadığını belirten Tok, yangın sebebiyle iki katlı pansiyonun üst odalarında hasar meydana geldiğini kaydetti.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.

Pansiyondaki turistlerin tahliye edilmesinin ardından olay yerine gelen Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde iki katlı pansiyonun çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

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