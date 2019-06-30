Alınan bilgiye göre, Tülek Mahallesi’nde iki ayrı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer rüzgarlı ve sıcak havada bahçe temizliği için ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Anız ateşi orman yangını çıkardı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.
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Yayınlanma tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar, 14:06