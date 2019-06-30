"Ceza ve Mercan Dede Meclis'te konser versin"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM'de rap konseri verilmesini ve Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Mercan Dede'nin (Arkın Ilıcalı) Meclis'e davet edilmesini talep etti.

Cihangir İslam, 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. İslam, AK Parti'nin yenilgisiyle sonuçlanan süreci değerlendirirken ilginç bir çağrıya imza attı.

"CEZANIZI MİLLET KESTİ"

İslam, yaptığı açıklamada, "Hem Cumhurbaşkanının hem sizlerin hem de YSK'nın elinden mühür alındı. Mührü aldı ve kendisi bastı, İmamoğlu'nun Başkanlığını onayladı. Cezanızı millet kesti" dedi.

CEZA VE MERCAN DEDE'NİN MECLİS'E GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

İslam şöyle devam etti:

"Ceza deyince aklıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede geldi. '800' adlı çok güzel bir parçaları var. Sufi müzik ile rap'in birleştiği bir kombinasyon. Ben, rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede'nin Meclis'e davet edilmesini istirham ediyorum, 600 vekil de onları dinlesin. İlmin ve sanatın ayağına gidilir, ilim ve sanat ayağa çağrılmaz ama en azından güvenlik endişesini anlatırsak belki gelip, lütfedip burada hepimize bir konser verirler. 'Şu koskoca âlemde yalnız bir kulum. İrfan gönül almaktır seferin bitmeden' diyorlar. İşte bu yüzden bu insanları çok seviyorum."

SANCAR'DAN OLUMLU YANIT

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar da İslam'ın talebinin yerine gelmesi için çalışacağını açıkladı.