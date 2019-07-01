Bir cezaevi kapatıldı, iki cezaevinin kapatılmasına karar verildi

Kula’da uzun yıllardır düzenlenmesi planlanan ve son alınan kararla kapatılması öngörülen Kula Kapalı Cezaevi, bugün sabah saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan tahliyede, yaklaşık 45 mahkum Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Alınan bilgilere göre uzun yıllardır Kula’da hizmet veren ve kapatılması için girişimlerde bulunulan, fakat bazı sebepler dolayısıyla kapatılamayan cezaevinin yeni alınan kararla kapatılması öngörüldü. Sabah saatlerinde başlayan tahliye işlemleri için çevrede geniş güvenlik önlemleri alan İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, yaklaşık 45 mahkumun Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmesi için görev aldı. Eşyaları ile birlikte sevk edilmek için taşıma araçlarına bindirilen mahkumlara, jandarmaya ait trafik ve koruma araçları da eşlik etti.

Sevk edilen mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde yakınlarını görebilmek için bekledi.

Öte yandan kapatılan cezaevinin, yapılacak olan görüşmeler sonrasında tadilatı tamamlanarak yeni Adliye binası olarak hizmete gireceği öğrenildi.

Daday ve İnebolu Cezaevlerinin kapatılmasına karar verildi

Adalet Bakanlığı, Daday ve İnebolu Cezaevlerinin fiziki şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Türkiye genelinde fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle kapatılan cezaevleri arasına Daday ve İnebolu Cezaevleri de eklendi. İnebolu ve Daday Cezaevlerinin kapatılmasına yönelik karar üst yazıyla ilçe kaymakamlıklarına bildirildi.

1985 yılında açılan Daday Kapalı Cezaevinin mahkum yetersizliği nedeniyle kapanması kararı geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün açıklanan fiziki şartlarına uymadığı söylenen Daday Cezaevinin 2012 yılında kalorifer sistemi kurularak 42 kişilik kapasiteden 60 kişilik kapasiteye çıkartılmıştı.

Öte yandan, İnebolu M Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde 2007 deprem yönetmeliği gereği Şubat 2015’te yapılan jeoteknik ve jeofizik araştırmalar sonunda yaşam mahallinin olmadığı, güçlendirilmesinin yeniden yapım masraflarının üzerinde olduğu raporları tutularak kapatılma kararı alındı.