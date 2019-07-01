HDP'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir, Cengiz Çiçek, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP MYK üyesi Salim Kaplan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
HDP’den konuya ilişkin paylaşılan mesajda “Katılımcı yerel yönetim dileğiyle, sayın İmamoğlu'na başarılar diliyoruz” denildi.
İstanbul İl Eş Başkanlarımız Esengül Demir, Cengiz Çiçek, İstanbul Milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu ve MYK üyemiz Salim Kaplan, #İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Katılımcı yerel yönetim dileğiyle, sayın İmamoğlu'na başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/aVTUv8a3IT— HDP İstanbul (@HDPistanbul) 1 Temmuz 2019