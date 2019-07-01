TYS Sivas’ı unutmadı

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli’nde yaşanan Sivas Katliamı’yla ilgili açıklama paylaştı.

26 yıl önce bugün...

33 yazar, ozan ve düşünürün öldürüldüğü katliamı “Er Razî, El Kındî ve Bruno’dan 2 Temmuz 1993 Sivas’a...” başlıklı açıklamasıyla anan TYS, açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2 Temmuz 1993’te Sivas’ta insanlarımızın dinci bağnazlık ve kinle yakılmasının üzerinden yirmi altı yıl geçti. Yirmi altı yıldır her 2 Temmuz’da bu ‘katliamın’ bir tarihinin olduğunu, o gün orada başlamadığını ve orada bitmeyeceğini söyledik.

Çünkü biliyoruz ki siyasi iktidar ile din ilişkileri, iktidarın sürdürülmesi için ‘araçsallaştırıldığında’ o toplumu geliştirecek düşünce özgürlüğünün önüne her türlü engel çıkarılır.

Çünkü biliyoruz ki bugün din ve ve siyasal iktidarı elinde tutanların yeri geldiğinde gururla anlattıkları, sadece iki yüz yıl sürebilen İslam aydınlanmasının önemli filozoflarından Er Razî’nin kafasına sultan kitapla vurmuş ve gözlerini kör etmişti. El Kindî altmış yaşından sonra kamçılatılmış, İbni Sina ömrü boyunca gizlenerek o ülkeden bu ülkeye kaçmak zorunda kalmıştı.

Çünkü biliyoruz ki siyaset ve din işleri birbirinden ayrılmadan önce bütün Avrupa’nın gece göğünü; cadı diyerek yakılan kadınların, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisini sorguluyor diyerek yakılan düşünürlerin alevleri aydınlatmıştı.

Çünkü biliyoruz ki sultanları, padişahları, emirleri, kralları, iktidar sahiplerini bu kadar korkutan özgür ve bağımsız düşüncedir.”

‘Yakın’ diyen sesi tanıdık...

Yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı ve Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evi göstererek “Yakın” diye bağıran sesi hatırlatan TYS şunları söyledi: “Er Razî’ler, El Kindî’ler, Bruno’lar bilincimizdeyken 2 Temmuz 1993’e geldiğimizde orada bize yaşatılan kıyımı bu yüzden hemen tanıdık. Bu ülkenin muhalefet liderine saldıran güruh, insanların sığındığı evi, ‘Yakın’ diye bağırdığında bu sesin sahibini de hemen tanıdık. Ve işsiz ve aç kalan yoksul bedenlerin kendilerini devletin kurumları önünde ateşe vermesinin anlamını hemen anladık.

Bugün, 2 Temmuz 1993’ü anarken bütün bu tarihsel tanıklığımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle sürekli; din ve dünya işlerinin ayrılmasını, insanın varlık nedeni olan toplumsal eşitliği, vicdan özgürlüğünü, tam ve mutlak demokrasiyi, insanların dinleri, milliyetleri, cinsiyetleri yüzünden ayırıma uğramadığı bir dünyayı kuracağız, kurmalıyız diyoruz.”

TYS, her yıl olduğu gibi bu yıl da, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda, saat 11.00’de Asım Bezirci ve Rıfat Ilgaz’ın mezarları başında bir anma etkinliği yapacak.