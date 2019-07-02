Aliağa'da gemi yangını: 1 ölü, 12 yaralı



Fransa'nın Marsilya kentinden yola çıkan İtalya bandırali Synzania adlı gemi, dün saat 20.00 sıralarında Aliağa'daki Petkim Limani'nda 5 numaralı iskeleye yanaştı. Plastik hammaddesi proplan yüklemesi yapıldığı sırada; 23.14'te, tankerde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. Ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüdü.

Petkim görevlileri seferber oldu, bölgeye çok sayıda römorkör ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve denizden müdahale edildi.

Gemideki 15'i italyan, 1'i romanyalI mürettebattan 8'i denize atladI. Römorkörler tarafından kurtarıldılar.

Anında müdahale, olayın bir faciaya dönüşmesini önledi. Yangının diğer tankerlere ve limandan geçen doğalgaz borularına sıçraması engellendi. 95 buçuk metre uzunluğundaki 3 bin 836 grostonluk gemideki yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden kişinin, gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia olduğu öğrenildi. 1, Petkim çalışanı12 kişinin ise Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an patlamanın asıl nedenine dair bir bilgi yok. Sadece yükleme esnasında olduğunu biliyoruz" dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kıyı emniyetinin gemiyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Geminin limandan uzak bir noktada karaya oturtulması bekleniyor.

Olaya ilişkin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.