İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk Atatürk anıtı hakkında talimat

İstanbul Sarayburnu'nda bulunan, bir süre etrafı metal perdelerle kapatılmış ilk Atatürk heykeli dün öğlen saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla belediye ekiplerince yıkanıp temizlendi.

HEYKELE NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki ilk Atatürk Anıtı olan Sarayburnu’ndaki Heykel 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi. Marmaray Projesi ile birlikte Sarayburnu'nda platformda çalışacak işçiler için yatakhaneler yapılmış, malzemeler depolanmış ve vinçler kurulmuştu. Marmaray projesinin 29 Ekim 2013’te tamamlanmasına ve hizmete girmesine rağmen Atatürk Anıtının çevresi hala metal perdelerle kapalı olmasına tepkiler gelmişti. Atatürk Heykelinin içler acısı hali karşısında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) harekete geçmişti. Girişimler sonuç vermiş, metal perdeler yıkılmış, heykelin önü temizlenmişti. Atatürk Heykeli molozların içinden çıkartıldı.

İLK ATATÜRK HEYKELİ

Sarayburnu’ndaki Atatürk heykeli Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapıldı, 3 Ekim 1926’da Sarayburnu’na dikildi. İlk Atatürk Anıtı olan heykel, genç cumhuriyetin tarihsel kenti modern tarza heykellerle süsleme iradesinin adımıydı.