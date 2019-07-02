Fehmi Koru'nun siteleri 'hack'lendi

Devlet Bahçeli, Fehmi Koru'yu hedef gösterdi: Serbest dolaşması normal değil!

Devlet Bahçeli, Fehmi Koru'yu hedef gösterdi: Serbest dolaşması normal değil! MHP lideri Devlet Bahçeli, isim vermeden gazeteci Fehmi Koru'nun FETÖ ile ilişkisi olduğunu iddia ederek "Pensilvanya elçisinin MHP'ye husumet beslemesi normaldir. Normal olmayan hala konuşması ve serbestçe ge…