Cinemaximum, öğrenci indirimlerini kaldırdı

Daha önce tüm öğrencilerin indirime sahip oldukları sinema biletleri, CGV Mars Entertainment Group’ta kalktı. Bununla beraber Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerine verilen ücretsiz biletler de artık verilmiyor.

Birgün'den Burak Abatay'ın haberi şöyle: Daha önce en büyük film dağıtımcısı-salon işletmecisi gruplarla en önde gelen film yapımcıları arasında büyük bir kavga yaşanmış, bunun ardından da yeni bir sinema yasası yürürlüğe girmişti. Yeni yasada ise indirimli biletlere ilişkin, “Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez” ifadesi yer almıştı.

SEBEP, YASADAKİ BOŞLUK

İlgili maddenin CGV tarafından öğrenci bileti indirimlerini kaldırması yoluyla uygulanması tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin BirGün’e konuşan SİYAD Sekreteri Ali Deniz Şensöz, SİYAD olarak henüz ortak bir karar almadıklarını belirterek, yeni uygulamanın yasadaki açıklıkla alakalı olduğunu söyledi.

“KANUN ÖĞRENCİ DEMİYOR”

SİYAD Üyesi ve Okan Üniversitesi Sinema Bölüm Başkanı Murat Tırpan ise, “Yeni yasada indirimlerle dair bir madde var. Yapımcı ile sözleşme yapmadan bilet fiyatını içeren hiçbir indirim kampanya yapılamaz diyor. CGV de uygulamasını buna dayandırıyor. Ama Minibüste bile uygulanan öğrenci indirimi bu maddede kastedilen şey değil, yeni yasa yiyecek ve diğer kampanyalardan yapımcının zarar görmemesi için çıkmıştı burada söz konusu olanın öğrenci indirimi olmadığı açık. Kanun ‘abonelik, promosyon ve toplu satış’ diyor; ‘öğrenci indirimi’ demiyor” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin sorularımıza ise CGV Mars Entertainment Group’tan henüz bir cevap gelmedi.



CGV’den açıklama: Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz

CGV Mars Entertainmet Group, indirim uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak BirGün’e yaptığı açıklamada, “Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesine destek vermek ve sinema kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm çalışmalarımızda ilgili yasalara uygun olarak hareket ediyoruz. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklik neticesinde de sinema salonu işletmecilerinin yapımcı/dağıtımcı onayı olmadan indirimli bilet (halk günü/öğrenci indirimi vb.) satışı yapması yasaklandı. Yasaya uyum süreci içerinde yer aldığımız bu dönemde indirimler konusuyla ilgili gerekli imzalar tamamlanmadan hareket etmemeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle henüz indirimleri uygulayamıyoruz. Süreç tamamlanır tamamlanmaz indirimleri hayata geçirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.